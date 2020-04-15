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Суд отменил заочный арест экс-директора "Адамаса"

Дело направлено Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, направлено на новое рассмотрение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и находящегося в международном розыске. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда апелляционной инстанции, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд.

"В Московском городском суде была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Басманного районного суда Москвы о заочном аресте в отношении Вайнберга Максима Юрьевича. Суд апелляционной инстанции постановил отменить решение Басманного суда ввиду допущенных нарушений норм УПК РФ и направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда", - сказала собеседница агентства.

19 февраля Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вайнбергу меру пресечения в виде заключения под стражу. В связи с его объявлением в международный розыск арест был избран заочно, так как он будет заключен под стражу на 2 месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

В свою очередь в районном суде ТАСС заявили, что материалы об избрании заочного ареста в отношении бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" снова к ним поступили, ходатайство следствия зарегистрировано, но дата заседания пока не назначена.

Вайнбергу заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Максим Вайнберг покинул пост исполнительного директора компании осенью 2015 года. "Адамас" - крупная российская компания, имеющая собственное производство ювелирных украшений. Компания была основана в 1993 году, в ее составе 246 магазинов, в их числе собственные точки и франшизы. "Адамас" была изготовителем медалей зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году и кубка Гран-При "Формулы-1" в том же году, а также медалей многих российских турниров. Розничная сеть занимает третье место на ювелирном рынке РФ, магазины сети располагаются практически во всех крупных городах страны.

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