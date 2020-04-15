Полицейские спровоцировали калининградца на покупку наркотиков для улучшения статистики

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного линейного управления МВД России на транспорте намеренно спровоцировали местного жителя на покупку наркотиков, чтобы улучшить показатели выявления таких преступлений. Об этом сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Мария Добрынина.

По версии следствия, чтобы реализовать задуманное, полицейские привлекли к работе гражданина, который по их поручению попросил своего знакомого совместно приобрести запрещенные вещества. Когда сделка завершилась, оперативники задержали мужчину.

"Уголовное дело в отношении оперуполномоченных возбуждено по п. "а", ч. 3 ст. 228.1, п. "в", ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - рассказала Добрынина. Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы от 8 до 15 лет и от 3 до 10 лет соответственно.

По информации Добрыниной, в настоящее время один из участников преступной деятельности задержан.