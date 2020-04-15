NBC: в Чикаго произошла авария с участием 60 автомобилей

ТАСС, 15 апреля. Массовая авария с участием около 60 автомобилей произошла в среду в Чикаго. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную пожарную службу.
BREAKING: CFD said approximately 50 vehicles are involved in the Kennedy Expressway crash and 15 people taken to hospitals. @cbschicago https://t.co/MjZ2mTVDnN pic.twitter.com/bZvU3PW9VJ— Elyssa Kaufman (@ElyssaKaufman) April 15, 2020
По его данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия, в частности - выпавший снег.
Отмечается, что 14 человек были доставлены в больницы, угрозы их жизням нет. Еще 45 человек были обследованы на месте.
Пожарный департамент города попросил местных жителей избегать места инцидента и предупредил о возможности новых происшествий из-за сильного похолодания.