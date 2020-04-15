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NBC: в Чикаго произошла авария с участием 60 автомобилей

По данным телеканала, причиной ДТП стал выпавший снег

ТАСС, 15 апреля. Массовая авария с участием около 60 автомобилей произошла в среду в Чикаго. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную пожарную службу.

По его данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия, в частности - выпавший снег.

Отмечается, что 14 человек были доставлены в больницы, угрозы их жизням нет. Еще 45 человек были обследованы на месте.

Пожарный департамент города попросил местных жителей избегать места инцидента и предупредил о возможности новых происшествий из-за сильного похолодания.

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