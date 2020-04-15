Суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении экс-замминистра культуры Пирумова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Вместе с ними обвиняемыми по делу проходят еще три фигуранта.

"Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Григория Пирумова и Никиты Колесникова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ и пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, организация преступного сообщества, легализация (отмывание) денежных средств). К производству уголовное дело пока не принято", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в СК РФ сообщали, что, по версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей. Затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали часть похищенных средств в размере 800 млн рублей.