Источник: в Дагестане полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в Дагестане открыл стрельбу по полицейским, пытавшимся остановить его машину для проверки. Ответным огнем он был убит, его личность устанавливается, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Инцидент произошел около 5:00 в Табасаранском районе Дагестана. По предварительной информации, полицейские пытались остановить для проверки автомобиль. Водитель открыл стрельбу и был убит ответным огнем, его личность устанавливается", - сообщил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.