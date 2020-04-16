Замглавы района в Ростове-на-Дону арестовали по обвинению во взяточничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Советского района Ростова-на-Дону задержан по обвинению в получении взятки через посредника за несоставление административных протоколов за незаконную торговлю, судом избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Предъявлено обвинение заместителю главы администрации Советского района Ростова-на-Дону в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и жителю Ростова-на-Дону в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, заместитель главы администрации Советского района Ростова-на-Дону в 2019-2020 годах в период работы в администрации Первомайского района города систематически получал через посредника взятки за несоставление протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих незаконную торговлю на территории Первомайского района.

Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. "По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СК.