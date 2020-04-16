Сын генерала Арсланова заявил, что у него вымогают 500 биткойнов за освобождение отца

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Неизвестные вновь вымогают у семьи бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова деньги за его освобождение. На этот раз они требуют 500 биткойнов за освобождение генерал-полковника из СИЗО, сообщил ТАСС сын арестованного Арслан Арсланов.

"После того как адвокаты моего отца 6 апреля подали апелляцию на продление ареста, мне вновь поступили сообщения от вымогателей такого содержания: "Ничего не изменится, если не заплатите. Условия пока те же - 500 биткойнов", - сказал Арсланов.

Ранее он сообщал, что после заседания по избранию меры пресечения его отцу к нему на телефон от разных людей начали приходить сообщения о необходимости перечислить 150 млн рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе его отец "сгниет в тюрьме". Сын генерала обратился в Генпрокуратуру, СК и ФСБ с заявлением о вымогательстве. "Однако пока никаких действий, насколько я знаю, по моим обращениям не принято", - сказал он ТАСС.

Суд ранее продлил до 6 июня срок содержания под стражей Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей.