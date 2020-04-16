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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор крымчанину, обвиняемому в терроризме

В конце прошлого года Энвера Сейтосманова приговорили к 17 годам колонии строгого режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор в отношении жителя Крыма Энвера Сейтосманова, обвиняемого в организации террористической ячейки, защита будет обращаться в европейские судебные инстанции, сообщил ТАСС адвокат Эмиль Курбединов.

5 декабря 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии жителя Крыма, который обвиняется в организации деятельности крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ международная террористическая организация).

"Сегодня состоялось рассмотрение нашей апелляции в Апелляционном военном суде. Приговор Южного военного окружного суда оставлен без изменений. Апелляция защиты - без удовлетворения. Семнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сейтосманов не признает себя виновным. В последнем слове он сказал, что считает приговор политически мотивированным", - сообщил Курбединов.

По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и в другие международные судебные инстанции. "У нас есть по закону три месяца для того, чтобы обращение подготовить, мы приступаем уже сейчас", - сказал адвокат.

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РоссияКрым
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