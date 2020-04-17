Более 30 км противопожарных полос создано за сутки в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Пожарные продолжают ликвидацию очагов возгорания в четырех лесничествах внутри зоны отчуждения у Чернобыльской АЭС, для пресечения дальнейшего распространения огня за минувшие сутки создано более 30 км минерализованных полос. Об этом в пятницу сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, очаги зафиксированы в Корогодском, Котовском, Дитятковском и Денисовецком лесничествах. "Наблюдается тление травы, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении. При помощи инженерной техники общую протяженность минерализованных полос удалось увеличить до 290 км. В тушении участвую более тысячи человек, 106 единиц техники, в том числе три вертолета и два самолета, которые за минувший день совершили 114 сбросов воды.

Пожар в зоне у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщали, что открытое горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах тление вновь превратилось в открытый огонь.

Вечером 17 апреля Киев накрыло густым едким дымом. В мэрии пояснили, что причиной этого стали пожары в Житомирской области и чернобыльской зоне отчуждения, жителей столицы призвали не открывать окна и не выходить на улицу.