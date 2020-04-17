В Перми задержали наркодилеров, разбавлявших героин сухой молочной смесью

ТАСС, 17 апреля. Полицейские в Перми задержали группу наркодилеров из стран ближнего зарубежья, которые смешивали героин с сухими молочными смесями для большего объема продукта. Всего изъято более 7,5 кг наркотика, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В поле зрения полицейских злоумышленники попали несколько месяцев назад. По предварительным сведениям, они прибыли в город Пермь из ближнего зарубежья и развернули активную деятельность по распространению наркотиков, группа состояла из шести человек. Один из них приобретал крупные партии героина, затем с тремя подельниками фасовал их на разовые дозы. Для увеличения объема наркотик смешивали с детскими питательными смесями", - сказала Волк.

Бойцы спецназа полиции "Гром" проникли в квартиру дельцов, спустившись с крыши по тросам на балкон. В этот момент четверо подозреваемых фасовали порошок по упаковкам. Одновременно по другим адресам оперативники задержали еще двоих участников группы. Всего изъято более 7,5 кг героина, электронные весы, упаковочный материал. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков, подозреваемые арестованы.