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В Ленинградской области 10-летний мальчик напал с молотком на пенсионерку

По данным источника в экстренных службах, он избил женщину и отобрал у нее банковскую карту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента в городе Всеволожске в Ленинградской области, где 10-летний ребенок напал с молотком на пенсионерку. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Могу лишь прокомментировать, что возбуждено уголовное дело по факту, [статья] - покушение на убийство" - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос ТАСС. Других подробностей в ведомстве не уточнили.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел на этой неделе в городе Всеволожске. Неизвестный с молотком напал на пожилую женщину, избил ее, отобрал банковскую карту и скрылся. Женщине после этого потребовалась медицинская помощь. Нападавший был установлен, им оказался 10-летний мальчик, который живет в городе.

Согласно положению УК РФ, уголовная ответственность по статье 30, статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство") наступает с 14 лет.

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РоссияЛенинградская область
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