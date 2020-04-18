Исполняющий обязанности замглавы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки

"В Абакане был задержан и. о. заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. Он подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время идут следственные действия", - говорится в сообщении.

Задержание Новикова прокомментировал глава региона Валентин Коновалов. "Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона", - приводит пресс-служба слова Коновалова.

45-летний Новиков был назначен министром строительства и ЖКХ в июле 2019 года, а в начале апреля этого года сообщалось о его назначении на должность заместителя главы республики, курирующего также Минтранс региона и Госкомитет энергетики и тарифного регулирования. Но как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, он не был окончательно утвержден в статусе замглавы региона, а имеет статус исполняющего обязанности заместителя главы.

Новиков работал в администрации предыдущего руководителя республики Виктора Зимина, в 2009-2010 годах был председателем Госкомитета по охране окружающей среды республики, в 2010 году руководил Госкомитетом промышленности и экологии. В 2010-2011 годах - министр по градостроительству и жилищной политики, 2011-2014 годах - министр регионального развития республики, а в 2014-2016 годах Новиков был министром строительства и ЖКХ региона. В 2015 году Новиков был арестован по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищениях в госпредприятии "Хакресводоканал", но был отпущен под подписку о невыезде. Позднее, по информации из открытых источников, обвинение в мошенничестве было переквалифицировано в халатность и уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности. В 2016 году Новиков покинул пост министра с формулировкой "по состоянию здоровья".

В 2016-2017 годах занимал должность замдиректора по строительству ООО "Водный мир", в 2018-2019 годах - генерального директора АО "Дирекция республиканских рынков".