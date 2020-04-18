В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, самовольно покинул городскую больницу.

Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края. Женщина знала, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию, но самовольно покинула инфекционное отделение Совгаванской районной больницы, чем создала реальную угрозу массового заражения людей.

"Еще одно уголовное дело возбуждено, уже на жителя Хабаровска. Вчера, находясь на госпитализации в 10-й городской больнице с 12 апреля с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, [он] самовольно покинул лечебное учреждение. Мужчина был задержан и помещен в больницу обратно. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 236 УК РФ", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.