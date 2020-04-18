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Полиция начала проверку из-за нападения на бригаду скорой помощи в Кировской области

Двое мужчин избили водителя и врача скорой помощи, они объявлены в розыск

КИРОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин избили врача и водителя скорой помощи в Кирово-Чепецке, они объявлены в розыск, их личности устанавливаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

"Проводится проверка, устанавливаются личности тех, кто нанес побои водителю и врачу скорой помощи, полиция работает", - сказал собеседник агентства.

Сообщение об избиении медицинской бригады поступило в дежурную часть отдела полиции. Позже ряд местных порталов разместил видео, на котором видно, что потасовка произошла возле подъезда многоэтажного дома, куда скорая приехала на вызов. Нападавших было двое.

Теги
РоссияКировская область
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