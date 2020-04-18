Полиция начала проверку из-за нападения на бригаду скорой помощи в Кировской области

КИРОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин избили врача и водителя скорой помощи в Кирово-Чепецке, они объявлены в розыск, их личности устанавливаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

"Проводится проверка, устанавливаются личности тех, кто нанес побои водителю и врачу скорой помощи, полиция работает", - сказал собеседник агентства.