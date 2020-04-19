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СМИ: в Канаде полиция задержала мужчину, застрелившего нескольких человек

Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия на полицейской машине, однако он не является сотрудником правоохранительных органов

ОТТАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полиция канадской провинции Новая Шотландия задержала мужчину, который открыл стрельбу по людям в небольшом городе Портапик. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Речь идет о 51-летнем Гэбриеле Уортмане. В полиции пока не уточняют число погибших, но заявляют "о многочисленных жертвах". Инцидент произошел поздно вечером в субботу, но пока стражи порядка не сообщают никаких подробностей.

Известно, что устроивший стрельбу мужчина предположительно носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине, но он не является сотрудником правоохранительных органов.

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Канада
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