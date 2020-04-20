Хабаровский аэродром "Калинка", откуда взлетел упавший самолет, работал незаконно

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Аэродром "Калинка" в Хабаровском крае, откуда взлетел потерпевший крушение легкомоторный самолет, работал незаконно. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, 18 апреля разбился в 700 м от поселка Лесное. Все погибли. Самолет вылетал с аэродрома "Калинка" для прохождения испытаний для продления сертификата летной годности.

"Аэродром работает без лицензий. По информации от краевого Минтранса, ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета запретила там полеты", - сказал представитель пресс-службы.

На прошедшем в понедельник аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края глава региона Сергей Фургал распорядился создать рабочую группу по решению вопроса о временном закрытии аэродрома. "Создали комиссию, и сейчас, на время проведения проверки, закрыть все полеты, взлеты, посадки в "Калинке". В прошлом году упал самолет, в этом - хватит. Наведите порядок в этом вопросе", - сказал Фургал.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова, аэродром "Калинка" работает в статусе посадочной площадки и находится на территории, принадлежащей Минобороны.

Работу аэродрома предложено временно прекратить, в том числе потому, что это не первый авиаинцидент, связанный с этой площадкой. Год назад 27 апреля на аэродроме Калинка упал самолет Як-18. Тогда погибли президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец самолета Сергей Ланкин. Оба были опытными летчиками. Левшин также был организатором акции "Эскадрилья героев", в рамках которой в День Победы над Хабаровском пролетали самолеты, на фюзеляжах которых размещались фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.