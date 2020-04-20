Дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали в управление СК

КИРОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали для расследования в региональное управление Следственного комитета РФ, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

В ночь на 18 апреля в городе Кирово-Чепецке около одного из домов двое нетрезвых мужчин избили фельдшера скорой, конфликт попал на видео, которое затем было размещено в интернете.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ ("Побои из хулиганских побуждений") по факту нападения на фельдшера", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщили ранее в пресс-службе областного УМВД, оба подозреваемых задержаны.