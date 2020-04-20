Безработный москвич оказался потерпевшим по делу в отношении генерала ФТС Кизлыка

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и других фигурантов строится в том числе на показаниях безработного жителя столицы Игоря Степанова. Как уточнил в понедельник ТАСС близкий к следствию источник, за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела в отношении высокопоставленных таможенников суд Москвы прекратил уголовное преследование Степанова и оштрафовал его за контрабанду более 23 млн рублей.

"В ходе предварительного следствия показания на фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями дали потерпевший Степанов, который является безработным, а также другие сотрудники таможни, в числе которых уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований Внуковской таможни и заместитель начальника одного из отделов", - сказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы до 22 мая продлил срок содержания под стражей Кизлыку, его заместителю Алексею Серебро, замначальнику Домодедовской таможни Юрию Черкашину и замначальнику Внуковской таможни Константину Мишину. По данным следствия, Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению суммы штрафа людям, занимавшимся контрабандой денег. По данным источника ТАСС, речь может идти в том числе о помощи в пересечении границы России жене дипломата с крупной суммой денег. По делу о злоупотреблениях в ФТС под домашний арест помещен старший дознаватель отдела дознания Андрей Шурыгин.

Как следует из материалов дела, Кизлыку инкриминируется, что Серебро по его указанию дал письменное согласование о назначении по делу об административном правонарушении в отношении Степанова наказания в виде административного штрафа в размере менее его минимального предела. По второму эпизоду преступной деятельности Кизлыку инкриминируются злоупотребление полномочиями при даче указаний дознавателю Домодедовской таможни Шурыгину.

Безработный миллионер

Хорошевский суд Москвы в середине сентября 2019 года по ходатайству следствия, которое поддержал также прокурор, прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора рязанского ООО "Касимовский картофель" Игоря Степанова по п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в особо крупном размере") и освободил его от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, летом прошлого года Степанов зарегистрировался в международном аэропорту Внуково на рейс сообщением Москва - Тиват (Черногория) и попытался незаконно пронести через зеленый коридор зоны таможенного контроля около €325 тыс., заявив сотрудникам таможни об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако он был остановлен главным государственным таможенным инспектором Внуковской таможни ФТС России для проведения досмотра, в ходе которого у него были обнаружены незадекларированные деньги. Ему было предъявлено обвинение в совершении контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере. Степанов вину в совершении преступления в суде не оспаривал, раскаялся в содеянном, а также "иным образом загладил причиненный преступлением вред".

Таким образом, дело в отношении высокопоставленных таможенников было возбуждено спустя три месяца после назначения Степанову судебного штрафа.