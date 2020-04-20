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В Новороссийске женщина подозревается в истязании шестилетнего сына

Следователи в ее отношении возбудили дело

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Жительница Новороссийска подозревается в систематическом истязании шестилетнего сына. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В понедельник в местных Telegram-каналах появилось видео, где сообщалось о том, что в одной из квартир Новороссийска обнаружили шестилетнего мальчика с телесными повреждениями, которого мать оставила одного дома на длительное время.

"В Новороссийске местная жительница подозревается в истязании малолетнего сына. По результатам проверки следственным отделом по городу Новороссийску СК РФ по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по п."г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 15 апреля 2020 года в правоохранительные органы города Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир. По приезде правоохранителями в квартире, частично затопленной водой из-за незакрытого крана, был обнаружен малолетний мальчик с телесными повреждениями, 33-летняя мать в жилище отсутствовала.

По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время.

Теги
РоссияКраснодарский край
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