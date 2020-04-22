Экс-главврач перинатального центра Марий Эл обвинен в халатности из-за похищения ребенка

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение бывшему главному врачу перинатального центра Марий Эл после похищения ребенка. Он обвиняется в халатности, сообщила в среду журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл предъявлено обвинение 54-летнему бывшему главному врачу ГБУ Республики Марий Эл "Перинатальный центр" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По предварительным данным, главный врач ГБУ Республики Марий Эл "Перинатальный центр", проявляя преступную небрежность, не обеспечил охрану территории и административного здания возглавляемого учреждения, в результате чего 23 марта 2020 года в Йошкар-Оле женщина проникла в стационар, похитила новорожденную и скрылась", - говорится в сообщении.

23 марта в Йошкар-Оле из республиканского перинатального центра пропала новорожденная девочка. 24 марта при непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала центра правоохранителями была установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка. Ребенка передали родителям, подозреваемая была задержана. Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".