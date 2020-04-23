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Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в поселке в Камчатском крае

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 23 апреля. Пожар произошел в квартире в поселке Усть-Камчатск Камчатского края, в результате погибли двое детей и их мать, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

"По факту гибели двух малолетних детей и их матери в результате пожара в помещении квартиры в поселке Усть-Камчатск возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Теги
РоссияКамчатский край
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