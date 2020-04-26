В Новосибирске при столкновении четырех машин пострадали семь человек

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Столкновение четырех легковых автомобилей произошло в Новосибирске. Как сообщается в воскресенье на сайте УМВД России по Новосибирской области, в результате ДТП пострадали семь человек, включая одного ребенка.

"Водитель BMW X6 допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Nissan Sunny под управлением женщины 1979 года рождения. После чего автомобиль BMW X6 столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Toyota Fielder под управлением 41-летней женщины и Hyundai Sollaris под управлением 29-летней женщины. В результате аварии пострадали семь человек", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что госпитализированы водитель и двое пассажиров Toyota, среди которых мальчик 2008 года рождения - он с тяжелейшими травмами находится в реанимации. В Huyndai также пострадали водитель и два пассажира, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель BMW был доставлен в больницу с ушибами. ДТП произошло в субботу в 21:50 (17:50 мск).