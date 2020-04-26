Врио главврача госпиталя в Красноярске выпала из окна

КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна больницы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

О происшествии в субботу сообщил местный телеканал ТВК.

"Она выпала из окна лечебного учреждения. Сейчас обстоятельства выясняются", - сказал источник.

В региональном Минздраве сообщили, что по факту происшествия были уведомлены правоохранительные органы, проводится проверка. В ведомстве опровергли информацию, появившуюся в СМИ, что случившееся произошло во время рабочего селектора с Минздравом. "Информация о якобы проводимом в это время селекторе Министерства здравоохранения действительности не соответствует", - говорится в сообщении на официальной странице Минздрава в "ВКонтакте".