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Новгородские следователи начали проверку из-за травмирования девочки, выпавшей из окна

По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата сотрудниками управления СК РФ по Новгородской области из-за травмирования пятилетней девочки, которая, по предварительным данным, выпала из окна четвертого этажа в Великом Новгороде. Об этом говорится в сообщении ведомства на сайте в воскресенье.

"В одну из больниц Новгородской области госпитализирована пятилетная девочка с травмами, характерными при падении с большой высоты. По данному факту следователем следственного отдела по городу Великий Новгород СУ СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочка выпала с окна четвертого этажа, облокотившись на москитную сетку", - отмечается в сообщении.

Уточняется также, что ребенок попал в больницу вечером в субботу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Теги
РоссияНовгородская область
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