Полицейские выявили в Москве аптеку, торговавшую наркосодержащими препаратами без рецепта

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили на юго-западе Москвы аптеку, в которой торговали наркосодержащими лекарствами без рецепта. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы главка столичной полиции Екатерина Гузь.

"В ходе отработки заявления, поступившего от жителя столицы, полицейские выявили аптеку на улице Введенского, провизоры которой отпускали лекарственные препараты без рецепта. При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как "Залдиар", "Цикломед", "Терпинкод", а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств", - сказала она.

По словам Гузь, из незаконного оборота изъято 114 упаковок препарата "Залдиар", 25 упаковок "Пентанов-ICN", 15 упаковок "Пентанов-Н", 27 упаковок "Нурофен-Плюс", 52 упаковки "Терпинкод", 5 упаковок "Седал М", 6 упаковок "Седальгин НЕО", 40 флаконов препарата "Циклоптик" и 28 флаконов препарата "Цикломед".

"По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении организации, торговавшей лекарствами, по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией"). За данное административное правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - заключила Гузь.