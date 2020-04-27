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Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Среди них один подросток

СТАВРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля произошла в понедельник вечером в Минераловодском городском округе Ставрополья. В больницу доставлены пять человек, в том числе подросток, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной информации, в Минераловодском городском округе легковой автомобиль наехал на препятствие. В медицинское учреждение доставлены водитель и четыре пассажира, в том числе подросток", - сказал собеседник.

Информация о происшествии уточняется.

Теги
РоссияСтавропольский край
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