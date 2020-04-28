В Удмуртии возбудили дело после гибели рабочего на территории Чуровского завода

ИЖЕВСК, 28 апреля. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на территории Чуровского завода силикатных строительных материалов в Якшур-Бодьинском районе. Мужчину задело движущейся частью крана, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"На территории Чуровского завода силикатных строительных материалов 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего работника завода, который вследствие этого был задет движущейся частью крана", - сказано в сообщении.

От полученных травм мужчина погиб. Сотрудники СК изъяли документацию, регламентирующую обеспечение безопасности труда, назначили необходимые экспертизы.