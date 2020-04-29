Полиция не обнаружила бомбу во дворце Хофбург

ВЕНА, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция Вены не обнаружила бомбу и сняла оцепление вокруг дворца Хофбург, где расположена канцелярия президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

"Наши коллеги дали отбой тревоги. Обыск прошел отрицательно, оцепление может быть снято", - сообщила полиция Вены в Twitter.

В среду австрийская полиция провела эвакуацию из Хофбурга из-за сообщения о заложенной бомбе против президентской канцелярии, которое поступило по электронной почте. Как сообщил официальный представитель президента Райнхард Пикль-Херк, Ван дер Беллен был доставлен в безопасное место.