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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Дождь помог спасателям локализировать пожары в чернобыльской зоне и в Житомирской области

В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов тления

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Дождь помог украинским спасателям локализировать возгорания в лесных массивах зоны отчуждения у Чернобыльской АЭС и Житомирской области, но тушение отдельных очагов тления продолжается. Об этом сообщила в пятницу утром Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного отселения локализованы. По состоянию на 07:00 1 мая подразделения ГСЧС тушат отдельные очаги тления торфяников", - говорится в сообщении. С целью пресечения распространения огня пожарные создали 1059 км противопожарных полос. К тушению отдельных тлеющих очагов в чернобыльской зоне привлечены 203 человека и 65 единиц техники.

В Житомирской области спасателям также удалось локализировать возгорание на площади 90 га в двух лесных хозяйствах в Овручском районе. Пожар сухой травы и лесной подстилки локализирован и на территории Повчанского лесничества в Лугинском районе на площади 57 га и в Полесском природном заповеднике на площади 500 га. Сотрудники ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления. Всего к тушению пожаров в Житомирской области привлечены 587 человек и 92 единицы техники.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жителей которых эвакуировали еще после аварии на станции в 1986 году, и около 11,5 тыс. га заповедных территорий. В Житомирской области природные пожары уничтожили более 70 домов и более 8 тыс. га леса.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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