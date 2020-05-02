{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом

По сообщениям местных СМИ, люди закидали камнями и палками машины скорой помощи и полиции

ТБИЛИСИ, 2 мая. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Инцидент, который произошел в селе Мушевани, полиция расследует по статье 187. Ведутся следственные мероприятия, и опрашиваются лица, которые имеют отношение к делу. Легко повреждены два транспортных средства. Факт физического насилия не зафиксирован", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

В пятницу вечером грузинские врачи прибыли в Мушевани, чтобы забрать оттуда в больницу людей с коронавирусной инфекцией. По данным грузинского телеканала Imedi, речь идет о 10 инфицированных. Местные жители стали опротестовывать прибытие врачей, заявляя, что у них в селе нет инфекции и все люди здоровые. Медикам пришлось вызвать полицию. По прибытии правоохранителей обстановка в селе еще больше обострилась.

По сообщениям местных СМИ, люди закидали камнями и палками машины скорой помощи и полиции. Правоохранителям вместе с врачами пришлось покинуть село. В субботу у въезда в село мобилизованы дополнительные силы полиции и врачи скорой помощи. Они вновь попытаются перевезти инфицированных в больницы.

Болнисский и соседний с ним Марнеульский районы с 23 марта из-за опасности вспышки эпидемии объявлены зонами строгого карантина. Въезд и выезд оттуда запрещены и строго контролируются. По последним данным, в Грузии выявлены 582 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 207 человек выздоровели, в карантине находятся более 5 тыс. человек, в стационарах - 540, восемь пациентов умерли.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Около 25 тыс. жителей Воронежа остались без холодной воды из-за утечки на водоводе
На сетях ведутся работы, возобновить подачу водоснабжения планируется к вечеру 2 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС