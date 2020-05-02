Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 2 мая. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Инцидент, который произошел в селе Мушевани, полиция расследует по статье 187. Ведутся следственные мероприятия, и опрашиваются лица, которые имеют отношение к делу. Легко повреждены два транспортных средства. Факт физического насилия не зафиксирован", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

В пятницу вечером грузинские врачи прибыли в Мушевани, чтобы забрать оттуда в больницу людей с коронавирусной инфекцией. По данным грузинского телеканала Imedi, речь идет о 10 инфицированных. Местные жители стали опротестовывать прибытие врачей, заявляя, что у них в селе нет инфекции и все люди здоровые. Медикам пришлось вызвать полицию. По прибытии правоохранителей обстановка в селе еще больше обострилась.

По сообщениям местных СМИ, люди закидали камнями и палками машины скорой помощи и полиции. Правоохранителям вместе с врачами пришлось покинуть село. В субботу у въезда в село мобилизованы дополнительные силы полиции и врачи скорой помощи. Они вновь попытаются перевезти инфицированных в больницы.

Болнисский и соседний с ним Марнеульский районы с 23 марта из-за опасности вспышки эпидемии объявлены зонами строгого карантина. Въезд и выезд оттуда запрещены и строго контролируются. По последним данным, в Грузии выявлены 582 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 207 человек выздоровели, в карантине находятся более 5 тыс. человек, в стационарах - 540, восемь пациентов умерли.