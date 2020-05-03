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Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Инцидент произошел на Вешняковской улице 30 апреля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел на Вешняковской улице 30 апреля. По данным СК, сотрудник полиции патрулировал территории для предупреждения нарушений режима самоизоляции и остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Тот напал на сотрудника полиции и был задержан.

"Подозреваемому предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе допроса свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме", - сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования этого уголовного дела. Он поручил Главному следственному управлению СК по Москве тщательным образом исследовать все возможные видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках, обеспечить оперативное проведение экспертиз и установить все обстоятельства, которые способствовали совершению этого преступления.

"Председателем Следственного комитета РФ поставлена задача - принципиально реагировать на факты противоправных действий в отношении сотрудников полиции, ведь в это непростое время именно они обеспечивают соблюдение тех правил, от добросовестного выполнения которых в буквальном смысле зависят жизнь и здоровье граждан", - отметили в СК.

О позици СК

Однако следователи будут добиваться ареста мужчины, напавшего в Москве на сотрудника полиции, так как он оказался ранее судимым и не имеет регистрации в столице.
"Учитывая, что обвиняемый имеет регистрацию за пределами Московского региона, и наличие у него судимости, следствием перед вышестоящим прокурором инициирован вопрос об обжаловании решения суда об отказе в заключении под стражу в апелляционной инстанции", - сообщили в СК.

Ранее суд отклонил ходатайство следствия об аресте задержанного, его отпустили под подписку о невыезде.

До этого в сети появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После чего он напал на сотрудника полиции, сорвав с него фуражку. На записи видно, что между правонарушителем и полицейским начинается борьба, злоумышленник пытается завладеть табельным оружием полицейского.

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлены подробности по тексту.

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