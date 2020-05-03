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Источник: по делу экс-депутата Госдумы Волчека допросили сотрудника "Совюркома"

По информации РБК, Денис Юшинский курировал ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Столичные следователи отпустили юриста ООО "Совместная юридическая компания" ("Совюрком") Дениса Юшинского, допросив его по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, арестованного по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Юшинский проходит свидетелем по делу экс-депутата.

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"Юшинский был доставлен из Тверской области в Москву и допрошен следователями ГСУ СК по Москве в рамках уголовного дела в отношении Волчека и [гендиректора ООО "Совюрком"] Зураба Плиева. После проведения с ним ряда следственных действий его отпустили, он находится в статусе свидетеля", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в доме Юшинского в Тверской области перед допросом прошел обыск.

По информации издания РБК, Юшинский курировал ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Дело расследует ГСУ СК по Москве. Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам.

Суть обвинений

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. На следующий день им было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пресненский суд Москвы отправил их в СИЗО до 22 июня, защита обжаловала это решение. Волчек отрицает вину, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.

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