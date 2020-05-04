Прокуратура обжаловала передачу дела экс-замминистра Пирумова из Петербурга в Москву

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционное представление на решение Куйбышевского районного суда Петербурга о передаче по подсудности в Москву уголовного дела бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Федор Куприянов.

Фигуранты дела обвиняются в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. "Прокуратура обжаловала это решение [о передаче уголовного дела в Москву]", - сказал защитник.

По его словам, передача дела в Москву является обоснованной, так как все фигуранты проживают в столице. "Из Москвы ездить в Питер, на мой взгляд, сейчас неправильно", - отметил адвокат Федор Куприянов.

27 апреля Куйбышевский суд передал по подсудности в Никулинский районный суд Москвы уголовное дело Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова для его рассмотрения по существу. Суд продлил им меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября 2020 года. Обвиняемыми по этому делу также проходят еще три фигуранта: Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей, а затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств (800 млн рублей).