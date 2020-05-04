{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье грабитель в магазине ранил ножом сотрудника Следственного комитета

Евгений Сальников получил ранения лица и рук, но смог задержать злоумышленника

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Грабитель в маске в магазине в подмосковном Орехово-Зуеве ранил ножом сотрудника Следственного комитета, пытавшегося его задержать и обезвредить. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Грабитель оказал активное сопротивление и нанес режущие ранения в область лица, рук и груди сотрудника. Тем не менее он был задержан и передан приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции", - сообщили в ГСУ.

Как сообщили в ГСУ, 4 мая в Орехово-Зуеве водитель машины передвижной криминалистической лаборатории управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Евгений Сальников заметил, как мужчина с ножом забежал в магазин. Сотрудник СК проследовал за мужчиной в маске и увидел его уже за кассой. Тогда он решил предотвратить ограбление и обезвредить злоумышленника.

По факту разбойного нападения полиция возбудила уголовное дело.

Также организована проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику СК.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Заминированный" самолет Москва - Екатеринбург благополучно приземлился
Взрывного устройства на борту не нашли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС