В Подмосковье грабитель в магазине ранил ножом сотрудника Следственного комитета

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Грабитель в маске в магазине в подмосковном Орехово-Зуеве ранил ножом сотрудника Следственного комитета, пытавшегося его задержать и обезвредить. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Грабитель оказал активное сопротивление и нанес режущие ранения в область лица, рук и груди сотрудника. Тем не менее он был задержан и передан приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции", - сообщили в ГСУ.

Как сообщили в ГСУ, 4 мая в Орехово-Зуеве водитель машины передвижной криминалистической лаборатории управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Евгений Сальников заметил, как мужчина с ножом забежал в магазин. Сотрудник СК проследовал за мужчиной в маске и увидел его уже за кассой. Тогда он решил предотвратить ограбление и обезвредить злоумышленника.

По факту разбойного нападения полиция возбудила уголовное дело.

Также организована проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику СК.