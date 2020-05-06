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В ОАЭ загорелся небоскреб

Возгорание произошло в 45-этажной жилой высотке в квартале Эн-Нахда
Описание
© AP Photo/Jon Gambrell

КАИР, 5 мая. /ТАСС/. Сильный пожар произошел во вторник вечером в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило издание Al Ghad.

По его информации, возгорание произошло в 45-этажной жилой высотке в квартале Эн-Нахда, огонь стремительно охватил практически все здание. Все жильцы дома, а также нескольких соседних зданий были немедленно эвакуированы.

К борьбе с огнем было привлечено несколько пожарных бригад. Для получения достоверной информации о происходящем внутри горящего здания были задействованы дроны.

Позже стало известно, что пожарные службы смогли взять под контроль возгорание. Власти также информируют, что семь человек незначительно пострадали и были доставлены в больницу.

 

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