В Подмосковье ребенок погиб, выпав из окна

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пятилетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"В жилом доме в Подольске, пока мать ребенка находилась в другой комнате, пятилетняя девочка сама открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с высоты пятого этажа", - сообщили в ГСУ.

Мать, услышав крик, побежала вниз и вызвала скорую помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось. По данному факту проводится доследственная проверка.