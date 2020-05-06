{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье ребенок погиб, выпав из окна

Инцидент произошел в Подольске

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пятилетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"В жилом доме в Подольске, пока мать ребенка находилась в другой комнате, пятилетняя девочка сама открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с высоты пятого этажа", - сообщили в ГСУ.

Мать, услышав крик, побежала вниз и вызвала скорую помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось. По данному факту проводится доследственная проверка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Павел Мамаев выплатил телеведущей Первого канала компенсацию за поврежденный автомобиль
Сумма составила 321 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС