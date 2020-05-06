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В Пермском крае 11-летний школьник на квадроцикле попал в аварию

Мальчик не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу автомобиль

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Пермские полицейские проводят проверку после аварии в Добрянском районе, где пострадал 11-летний мальчик, находившийся за рулем квадроцикла. Об этом сообщили ТАСС в среду сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Сообщается, что мальчик не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Кia.

"Несовершеннолетний был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка", - сказано в сообщении.

По данным УГИБДД, транспортным средством ребенок воспользовался без разрешения родителей. В отношении взрослых составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

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РоссияПермский край
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