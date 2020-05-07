У основателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова в Москве вновь проходит обыск

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следователи начали обыск в квартире основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова в Москве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Сейчас они проникли в жилище Воронцова в Москве. Дверь он сам не открыл, поэтому ее пришлось сломать. В квартире основателя проекта начался обыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какому уголовному делу ведется это следственное действие.

Предыдущий обыск у Воронцова был проведет в первой половине апреля. Как сообщали в СК, это было связано с тем, что 2 апреля в интернете неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, где якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом, их заставляют делать утреннюю зарядку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции". Ранее сам он сообщал о том, что ГУ МВД составило на него протокол об административном правонарушении за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Институте ФСБ РФ в Санкт-Петербурге. После того обыска Воронцов был допрошен в качестве свидетеля и отпущен.

Проект "Омбудсмен полиции" представляет собой одноименные группу "ВКонтакте" и телеграм-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.