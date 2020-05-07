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ФСБ в Ивановской области пресекла крупный канал поставки наркотиков

Изъято более 10 кг синтетических наркотиков

ТАСС, 7 мая. Управление ФСБ России по Ивановской области пресекло деятельность межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Ивановской области пресечена деятельность межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 10 кг. Следственным отделением УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники спецслужбы задержали организаторов, которые оказались жителями Ленинградской области. "Указанные граждане, являясь представителями одного из интернет-магазинов, приобрели в Ивановской области крупную партию синтетического наркотического вещества для последующего его сбыта бесконтактным способом на территории субъектов Центрального федерального округа. Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - уточнили в УФСБ.

Теги
РоссияИвановская область
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