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Арестованный по делу об убийстве Япончика Джанашия является ранее судимым предпринимателем

Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия
Джамбул Джанашия Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Джамбул Джанашия
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Арестованный в четверг соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик Джамбул Джанашия является ранее судимым предпринимателем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Соучастник преступления был установлен следователями совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска. "Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 54-летний предприниматель Джамбул Джанашия, который был задержан накануне в собственной квартире на окраине Москвы", - сообщили в СК.

По версии следствия, Джанашия неоднократно выезжал с другими обвиняемыми к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе, где осуществлял скрытое наблюдение за Иваньковым. В день убийства он обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Джанашию до 6 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. Ранее были арестованы соучастники убийства Муртаз Шадания и Каха Газзаев, который находится в местах лишения свободы с 2017 года, также заочно арестован один из организаторов убийства Илья Симония, который объявлен в международный розыск.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон". В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля. Следствие продолжает устанавливать соучастников убийства, его мотивы и заказчиков.

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