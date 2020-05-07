Волейболист сборной России Спиридонов сообщил, что на него напали с ножом в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Злоумышленники напали с ножом на волейболиста сборной России Алексея Спиридонова в Москве. Об этом журналистам сообщил в четверг сам спортсмен.

"Будьте аккуратнее! Сейчас вышел из Альфа-банка [на меня напали] два узбека, <...> еле отбился, жив вроде! Берегите себя!" - сказал спортсмен, отметив, что у одного из нападавших был нож. По его словам, инцидент произошел в столичном районе Румянцево.

Ранее в четверг источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в районе торгового центра в Румянцеве в Москве мужчина устроил скандал в отделении банка, а когда охранники вывели его из помещения, стал угрожать ножом прохожим на парковке. "Согласно имеющимся данным, эти два инцидента связаны: сначала правонарушитель устроил дебош в ТЦ, а затем напал на гражданина на улице, которым, по предварительным данным, оказался Спиридонов", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что правонарушитель задержан. По данному факту начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.