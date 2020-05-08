{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены миллионера Тома Хагена

В полиции указали, что задержанный "связан с миллионером"

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая. /ТАСС/. Полиция в Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жены норвежского миллионера Тома Хагена. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро.

На эту тему

В полиции указали, что задержанный "связан с Хагеном". Там также сообщили, что им известно о его навыках в области информационных технологий.

Суд второй инстанции накануне принял решение отпустить 70-летнего Хагена из СИЗО, куда он был помещен на прошлой неделе после ареста по подозрению в убийстве или содействии убийству своей супруги Анне-Элисабет Хаген, пропавшей в октябре 2018 года. По мнению суда, весомых причин подозревать его в совершении преступления нет. Однако решение об освобождении Хагена было обжаловано, теперь этот вопрос рассмотрит Верховный суд.

В 2019 году полиция выдвинула гипотезу, что супруга Хагена, считавшаяся похищенной неизвестными, была убита. Ведомство полагало, что похищение могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство. В начале 2019 года стало известно, что злоумышленники похитили жену Хагена 31 октября 2018 года и потребовали выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте. Анне-Элисабет Фалкевик Хаген пропала из своего дома в коммуне Лёренскуг вблизи Осло. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.

К работе над делом были подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии.

Том Хаген - норвежский инженер и крупный инвестор. В 1992 году он основал энергетическую компанию Elkraft AS, которая осуществляет свою деятельность в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. На сегодняшний день он владеет компанией Holding 2 и рядом более мелких предприятий. Основным бизнесом норвежца являются энергетика и инвестиции в недвижимость. В 2018 году Хаген занял 172-е место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала Capital. Его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (около $200 млн).

Теги
Норвегия
Реклама на ТАСС
Ходатайство об аресте создателя проекта "Омбудсмен полиции" поступило в суд
Владимиру Воронцову инкриминируется вымогательство в крупном размере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС