Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены миллионера Тома Хагена

В полиции указали, что задержанный "связан с Хагеном". Там также сообщили, что им известно о его навыках в области информационных технологий.

Суд второй инстанции накануне принял решение отпустить 70-летнего Хагена из СИЗО, куда он был помещен на прошлой неделе после ареста по подозрению в убийстве или содействии убийству своей супруги Анне-Элисабет Хаген, пропавшей в октябре 2018 года. По мнению суда, весомых причин подозревать его в совершении преступления нет. Однако решение об освобождении Хагена было обжаловано, теперь этот вопрос рассмотрит Верховный суд.

В 2019 году полиция выдвинула гипотезу, что супруга Хагена, считавшаяся похищенной неизвестными, была убита. Ведомство полагало, что похищение могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство. В начале 2019 года стало известно, что злоумышленники похитили жену Хагена 31 октября 2018 года и потребовали выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте. Анне-Элисабет Фалкевик Хаген пропала из своего дома в коммуне Лёренскуг вблизи Осло. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.

К работе над делом были подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии.

Том Хаген - норвежский инженер и крупный инвестор. В 1992 году он основал энергетическую компанию Elkraft AS, которая осуществляет свою деятельность в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. На сегодняшний день он владеет компанией Holding 2 и рядом более мелких предприятий. Основным бизнесом норвежца являются энергетика и инвестиции в недвижимость. В 2018 году Хаген занял 172-е место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала Capital. Его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (около $200 млн).