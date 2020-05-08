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В Красногорске найден скелет умершего полгода назад мужчины

Личность умершего устанавливается

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета умершего около полугода назад мужчины в лесу в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В лесном массиве в микрорайоне Опалиха в Красногорском городском округе обнаружены скелетированные останки неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около шести месяцев", - сообщили в ГСУ.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливается личность умершего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

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