В Красногорске найден скелет умершего полгода назад мужчины

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета умершего около полугода назад мужчины в лесу в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В лесном массиве в микрорайоне Опалиха в Красногорском городском округе обнаружены скелетированные останки неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около шести месяцев", - сообщили в ГСУ.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливается личность умершего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.