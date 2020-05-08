Один человек погиб при столкновении грузовика и легковой машины на МКАД

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля и легковой машины на 6-м км МКАД в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что движение автотранспорта затруднено на внутренней стороне 106-го километра МКАД из-за столкновения "Камаза" и легковой машины Hyundai.

В свою очередь в УГИБДД уточнили, что авария произошла на 6-м километре. "В 13:36 произошло ДТП легковой машины и грузовика, один человек погиб", - сказала собеседница агентства.