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СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали два судна с гражданами России на борту

Как передает портал Dryad Global, неизвестные совершили нападения на грузовое и научно-исследовательское судна

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Пираты в Гвинейском заливе совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов, похитив двух членов экипажа, предположительно россиянина и украинца. Об этом сообщил в субботу портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

На скоростной лодке неизвестные подошли к судну, которое находилось в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо, и поднялись на борт. "В результате похищены два члена экипажа, предположительно россиянин и украинец", - отмечает портал. По его информации, остальные члены экипажа находятся в безопасности.

Портал Dryad Global также сообщил в субботу, что неизвестные лица высадились на борт находящегося на рейде порта Луба (Экваториальная Гвинея) научно-исследовательского судна DJIBLOHO. "Есть неподтвержденная информация о том, что в результате этих действий двое россиян из состава экипажа могли быть похищены", - отмечает портал.

В обоих случаях Dryad Global квалифицирует свои источники как "пользующиеся высоким доверием".

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.

Теги
УкраинаРоссияКоморские ОстроваЭкваториальная Гвинея
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