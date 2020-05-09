Авиацию привлекут к тушению пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве

ИЖЕВСК, 9 мая. /ТАСС/. Вертолеты привлекут для тушения пожара, возникшего на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где сейчас взрываются боеприпасы, сообщил журналистам в субботу глава республики Александр Бречалов, прибывший на место происшествия.

"Нужно в любом случае [использовать авиацию]. Пока речь идет о вертолетах, хотя есть заявка на Ил-76, потому что завтра жаркий день, нужно увлажнять почву, потому что очаг достаточно большой <…> Ситуация вполне серьезная", - сказал Бречалов.

По его словам, о причинах возгорания говорить рано, однако существует гипотеза, что к этому причастны так называемые черные копатели.

"Причины возгорания пока определить сложно, есть гипотеза, что поджигатели - это <…> такие "черные копатели", искатели. Это пока ни в коем случае не заключение, МЧС работу проведет чуть позже с МВД", - добавил руководитель региона.

Ранее Бречалов сообщил, что площадь пожара на технической территории бывшего арсенала выросла до 4 га, около 1,4 тыс. жителей находятся в зоне риска.

Возгорание сухой травы возникло на территории арсенала в субботу днем. Позже начали взрываться одиночные малокалиберные боеприпасы. Власти стали эвакуировать маломобильных граждан, часть людей покидает территорию бывшей воинской части самостоятельно.

Взрывы в Пугачеве

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью 300 га с детонацией снарядов, которые остались после крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала. Охрану объекта осуществляют сотрудники Росгвардии. Сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Малопургинского района осуществляют еженедельный мониторинг периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.