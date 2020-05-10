Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализовали

ТАСС, 10 мая. В удмуртском селе Пугачево локализовали возгорание сухой травы на территории бывшего арсенала. Проливка термических очагов ведется с применением пожарного вертолета, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Возгорание сухой травы возникло на территории арсенала в субботу днем. Позже начали взрываться одиночные малокалиберные боеприпасы. Позднее площадь пожара увеличилась до 4 га.

"Уважаемые малопургинцы, жители села Пугачево, возгорание сухой травы на технической территории бывшего арсенала локализовано, в настоящее время осуществляется проливка термических очагов с применением пожарного вертолета. По завершению работы вертолета, ориентировочно в 13:00 10 мая, будет принято решение о допуске жителей в квартиры", - обозначил Юрин в своем посте.

В ГУ МЧС России по Удмуртии ТАСС сообщили, что площадь возгорания составляет 10 га, на месте работают два вертолета - один от МЧС России, второй - от Минобороны, прибытие еще одного ожидается в ближайшее время. В пресс-службе главы и правительства региона корреспонденту ТАСС уточнили, что на ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Остальные жители переехали к родственникам и друзьям. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия. В воскресенье власти также примут решение о возобновлении подачи газа в квартиры.

В субботу власти начали эвакуацию маломобильных жителей с территории бывшего военного городка, другие жители покидали населенный пункт самостоятельно.

О взрывах в Пугачево

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала. Охрану объекта осуществляют сотрудники Росгвардии. Сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Малопургинского района осуществляют еженедельный мониторинг периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.

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