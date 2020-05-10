В Петербурге полицейский погиб в ДТП вместе с задержанным подозреваемым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Полицейские Петербурга меньше чем за сутки разыскали и задержали подозреваемого в похищении человека. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, потерпевшего освободили, но при транспортировке подозреваемого из Новгородской области произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции и сам злоумышленник.

"В полицию поступило сообщение от 43-летнего мужчины, являющегося адвокатом, о том, что на Торжковском рынке задержали его подзащитного и увезли в неизвестном направлении. Сотрудниками полиции Петербурга оперативно организовали розыск автомобиля Toyota Camry, было установлено, что иномарка передвигается по автодороге "Россия" в сторону Новгородской области. На дороге удалось остановить указанный автомобиль, в котором находились трое граждан: 31-летний мужчина - водитель машины, разыскиваемый 64-летний гражданин и мужчина, имеющий подложное удостоверение правоохранительных органов. Предполагаемые похитители были задержаны, а потерпевший освобожден", - сказали в ГУ МВД.

По пути в Петербург для доставления задержанных в УМВД, автомобиль полиции УАЗ "Патриот" по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии главный подозреваемый и один из сотрудников полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга умерли от полученных травм, еще один сотрудник полиции получил тяжелые травмы и госпитализирован. Водитель Toyota Camry и освобожденный потерпевший передвигались на другом автомобиле, в аварии они не пострадали.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу журналистам сообщили, что по факту похищения человека возбуждено уголовное дело.

В новость внесены изменения (13:14 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.