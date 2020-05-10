Адвокат создателя "Омбудсмена полиции" подал жалобу в прокуратуру на возбуждение дела

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Защита создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, арестованного по обвинению в вымогательстве, подала жалобу в прокуратуру Москвы с просьбой отменить постановление о возбуждении уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Жалоба прокурору Москвы была подготовлена после детального анализа материалов уголовного дела, поступивших в суд с ходатайством следователя об избрании меры пресечения. В жалобе просим постановление о возбуждении уголовного дела отменить, материалы проверки сообщения о преступлении отправить в ГСУ СК РФ по Москве", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Воронцова.

В жалобе защита указывает на то, что дело "возбуждено ненадлежащим лицом с нарушением ст. 151 УПК РФ". "Потерпевший практически на момент вменяемого события был сотрудником органов внутренних дел РФ, и утверждает, что пострадал по службе. Также возбуждение уголовного дела следствием МВД тенденциозно и имеет своей целью воспрепятствовать общественной деятельности Воронцова", - пояснил адвокат. По его словам, МВД заинтересовано в исходе дела, в связи с чем еще в первый день был заявлен отвод следователю, которые не был рассмотрен в установленном порядке.

В минувшую пятницу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.