{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокат создателя "Омбудсмена полиции" подал жалобу в прокуратуру на возбуждение дела

Ранее суд избрал в отношении Владимира Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Защита создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, арестованного по обвинению в вымогательстве, подала жалобу в прокуратуру Москвы с просьбой отменить постановление о возбуждении уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Жалоба прокурору Москвы была подготовлена после детального анализа материалов уголовного дела, поступивших в суд с ходатайством следователя об избрании меры пресечения. В жалобе просим постановление о возбуждении уголовного дела отменить, материалы проверки сообщения о преступлении отправить в ГСУ СК РФ по Москве", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Воронцова.

В жалобе защита указывает на то, что дело "возбуждено ненадлежащим лицом с нарушением ст. 151 УПК РФ". "Потерпевший практически на момент вменяемого события был сотрудником органов внутренних дел РФ, и утверждает, что пострадал по службе. Также возбуждение уголовного дела следствием МВД тенденциозно и имеет своей целью воспрепятствовать общественной деятельности Воронцова", - пояснил адвокат. По его словам, МВД заинтересовано в исходе дела, в связи с чем еще в первый день был заявлен отвод следователю, которые не был рассмотрен в установленном порядке.

В минувшую пятницу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В ХМАО задержали подозреваемого в двойном убийстве
По данным следствия, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в двух человек в общежитии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС