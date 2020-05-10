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Электричка сбила двух мужчин в Москве

Один из них погиб

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Двое мужчин попали под электричку, один из них умер, второй в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом. Один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, они шли вдоль путей, не соблюдая мер безопасности.

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